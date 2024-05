La Soluzione ♚ Verbo della chioccia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COVARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COVARE

Significato della soluzione per: Verbo della chioccia Livorno, o livornese (in inglese Leghorn Chicken), è una razza italiana di pollo famosa in tutto il mondo. La razza deriva da incroci di polli allevati nelle campagne toscane, ed ha preso il nome dalla città di Livorno, dal cui porto è partita per raggiungere l'America e la Gran Bretagna. Si tratta di una razza leggera e vivace con una spiccata attitudine alla produzione di uova e scarsa tendenza a covare. Italiano: Verbo: covare (vai alla coniugazione) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: co | và | re. Pronuncia: IPA: /ko'vare/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino cubare cioè "star coricato, giacere" . Sinonimi: incubare. (senso figurato) alimentare, coltivare, concepire, custodire, custodire gelosamente, nutrire, riscaldare.

