La Soluzione ♚ Si usa dopo il bagno La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ASCIUGAMANO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ASCIUGAMANO

Significato della soluzione per: Si usa dopo il bagno Un asciugamano è un pezzo di tessuto o carta in grado di assorbire i liquidi. Si usa per asciugare una parte del corpo o una superficie, per contatto diretto, per tamponatura o per sfregatura. Italiano: Sostantivo: asciugamano ( approfondimento) m (pl.: asciugamani) . (abbigliamento) panno di lino, di tela, di tessuto o di spugna usato per asciugarsi. Sillabazione: a | sciu | ga | mà | no. Pronuncia: IPA: /auga'mano/ . Etimologia / Derivazione: composto dalla contrazione di asciugare e da mano . Sinonimi: asciugatoio, canovaccio, panno, salvietta, spugna, strofinaccio, telo.

