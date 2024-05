La Soluzione ♚ Uno strumento cotto La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OCARINA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OCARINA

Significato della soluzione per: Uno strumento cotto L'ocarina è uno strumento musicale a fiato italiano di forma ovoidale allungata, generalmente costruito in terracotta. Ha un suono caratteristico, né troppo acuto, né troppo ottuso e forte. Aerofoni del genere, genericamente noti anche come arghilofoni (quando costruiti in argilla), sono strumenti molto antichi e diffusi (con differenti fattezze) presso numerose civiltà arcaiche. Italiano: Sostantivo: ocarina ( approfondimento) f sing (pl.: ocarine) . strumento musicale a bocca, di forma simile al corpo di un'oca. Sillabazione: o | ca | rì | na. Pronuncia: IPA: /oka'rina/ . Etimologia / Derivazione: dal diminutivo dialettale di oca .

