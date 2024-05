La Soluzione ♚ Un uncino traditore La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AMO

Significato della soluzione per: Un uncino traditore Italiano: Sostantivo: amo ( approfondimento) m sing (pl.: ami) . (pesca) piccolo ago d'acciaio ricurvo, composto di una o più branche, il quale, legato ad una lenza, serve ad infilzare e trattenere il pesce, abboccato grazie alla presenza dell'esca applicata in precedenza. (per estensione) la punta uncinata di un’ancora, di un dardo e sim.. (senso figurato) insidia, tranello. Voce verbale: amo .

Altre Definizioni con amo; uncino; traditore;