La Soluzione ♚ Una violenta raffica di vento La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FOLATA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FOLATA

Significato della soluzione per: Una violenta raffica di vento L'acido folico (o acido pteroil-monoglutammico), noto anche come vitamina M, vitamina B9, o folacina, prende il nome dal latino folium (foglia), è stato scoperto nel 1939, dopo una serie di studi relativi alla terapia di una forma di anemia nei polli provocata artificialmente. L'acido folico come tale non è attivo, ma è il precursore della forma attiva, il tetraidrofolato; si tratta quindi di un profarmaco. Italiano: Sostantivo: folata f sing (pl.: folate) . raffica repentina di vento. Sillabazione: fo | là | ta. Pronuncia: IPA: /fo'lata/ . Etimologia / Derivazione: da folle cioè "mantice" . Sinonimi: refolo, raffica.

Altre Definizioni con folata; violenta; raffica; vento;