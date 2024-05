La Soluzione ♚ Una sede dell Europa La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BRUXELLES - STRASBURGO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BRUXELLES

Significato della soluzione per: Una sede dell europa Bruxelles (pronuncia italiana [bru'ksl]; in francese: [by'sl] ; in olandese Brussel ['brsl] ; in italiano desueto Brusselle-s- o Brussella, arcaico Borsella) è un'area metropolitana del Belgio (di cui è capitale) di 2 708 766 abitanti (2020) che circonda il comune omonimo e la sua area urbana. Bruxelles è considerata la capitale de facto dell'Unione europea in quanto sede di varie istituzioni, tra cui la Commissione europea, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea e, parzialmente, il Parlamento europeo (ufficialmente con sede a Strasburgo). Afrikaans: Sostantivo: brusselspruite . cavolini di Bruxelles.

