La Soluzione ♚ Una relazione sentimentale La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LOVE STORY .

Significato della soluzione per: Una relazione sentimentale Love Story è un film drammatico del 1970 diretto da Arthur Hiller. Il film, che fu un cult movie degli anni settanta, fu il maggior successo della Paramount Pictures fino a quel momento. Ricevette 7 candidature (tra cui Miglior Film) e vinse un Oscar per la musica di Francis Lai. Durante le riprese del film Erich Segal scrisse in contemporanea il best seller tratto dalla sua stessa sceneggiatura. Nel 1978 venne realizzato anche un sequel, Oliver's Story. Italiano: Sostantivo: flirt ( approfondimento) m inv . (forestierismo), (inglesismo) (sociologia) relazione sentimentale effimera. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu lei è il suo primo flirt.. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /'flrt/'flrt/ . Etimologia / Derivazione: deriva dall'inglese (to) flirt cioè "corteggiare, civettare" . Sinonimi: innamoramento, amore, amorazzo, amoreggiamento, amoretto, idillio, passioncella, avventura, storia, love story, capriccio, filarino, relazione .

