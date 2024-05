La Soluzione ♚ Una musica degli Anni Sessanta La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BEAT . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BEAT

Significato della soluzione per: Una musica degli anni sessanta La Beat Generation fu un movimento giovanile che trovò anche una sua espressione in campo artistico, poetico e letterario sviluppatosi dal secondo dopoguerra e principalmente negli anni cinquanta negli Stati Uniti. Italiano: Sostantivo: beat ( approfondimento) m . (forestierismo) (musica) forma orecchiabile di rock and roll, nata nel Regno Unito all'inizio degli anni sessanta. nel gergo jazz, pulsazione ritmica di base, tipica di un brano musicale. nel gergo hip hop e rap, derivato dal jazz, base musicale uniforme col fine di accompagnare un discorso ritmato in rima. Sillabazione: lemma non sillababile .

