La Soluzione ♚ Una matita nella borsetta delle donne La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ROSSETTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ROSSETTO

Significato della soluzione per: Una matita nella borsetta delle donne Il rossetto è un cosmetico contenente pigmenti, oli, cera, ed emollienti, utilizzato per applicare colore alle labbra. Esistono diverse varietà di rossetti. Italiano: Sostantivo: rossetto ( approfondimento) m sing (pl.: rossetti) . prodotto di cosmesi costituito da una miscela di oli, cere e pigmenti, che viene applicato sulle labbra per migliorarne il colorito ed evidenziarne la forma; ne esistono di innumerevoli colori e di diverse tipologie, nella più comune delle quali è in forma solida e inserito in un contenitore a forma di matita. Sillabazione: ros | sét | to.

