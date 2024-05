La Soluzione ♚ Uccise i Proci La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ULISSE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ULISSE

Significato della soluzione per: Uccise i proci Ulisse (dal latino Ulixes, -is) o Odisseo (in greco antico: dsse, AFI: [odysseús]) è un personaggio della mitologia greca. Re di Itaca, figlio di Laerte, è uno degli eroi achei descritti da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, che lo vede come protagonista e dal quale prende il nome. Uomo di grande astuzia e intelligenza, è frequentemente in contrasto con gli dèi (come Poseidone, la cui ira fu la causa di molte delle sue peripezie) ed i suoi stratagemmi per vincere i propri nemici o scampare a grandi pericoli sono divenuti celebri. Italiano: Nome proprio: Ulisse ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Etimologia / Derivazione: Deriva dal greco utìs, (nessuno). . [1]. . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Ulisse.

