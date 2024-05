La Soluzione ♚ Tolto alle barbarie La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INCIVILITO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INCIVILITO

Significato della soluzione per: Tolto alle barbarie La scapigliatura fu un gruppo artistico e letterario sviluppatosi nell'Italia settentrionale a partire dagli anni sessanta dell'Ottocento; ebbe il suo epicentro a Milano e si andò poi affermando in tutta la penisola. Il termine fu proposto per la prima volta da Cletto Arrighi (anagramma di Carlo Righetti) nel suo romanzo La scapigliatura e il 6 febbraio, pubblicato nel 1862, ed è la libera traduzione del termine francese bohème (vita da zingari), che si riferiva alla vita disordinata e anticonformista degli artisti, parigini, riconosciuti per la loro capigliatura anarchica descritta nel romanzo di Henri Murger, Scènes de la vie de Bohème (1847-1849). Italiano: Aggettivo: incivilito m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: incivilito . participio passato di incivilire, incivilirsi. Sillabazione: in | ci | vi | lì | to. Pronuncia: IPA: /intivi'lito/ . Etimologia / Derivazione: vedi incivilire, derivazione di s- e civile .

