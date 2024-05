La Soluzione ♚ È tale e quale l originale La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COPIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COPIA

Significato della soluzione per: E tale e quale l originale Copia e incolla Copia anastatica Copia conforme Copia conforme all'originale Copia per conoscenza Copia per conoscenza nascosta Copia di sicurezza Copia forense Copia privata Italiano: Sostantivo: copia f (pl.: copie) . (letterario)in gran numero, in abbondanza. facoltà di conferire del proprio senza preoccupazione fare copia di sé, ovvero concedere il proprio corpo, donna di facili costumi.. riproduzione conforme di un oggetto o di un testo scritto copia manoscritta, copia dattiloscritta, copia fotostatica. gli alunni hanno ricopiato il loro tema in bella copia.. Voce verbale: copia .

