La Soluzione ♚ Il suo piede scardina La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PORCO .

Significato della soluzione per: Il suo piede scardina Il maiale (Sus scrofa domesticus L.), chiamato anche suino (che più propriamente è la sottofamiglia di cui fa parte) o porco, è un suide addomesticato appartenente ai mammiferi dell'ordine artiodattili suiformi. Il maschio fertile si chiama verro, la femmina scrofa e i cuccioli lattonzoli; questi ultimi, in particolare, a loro volta si definiscono verretti se maschi o scrofette se femmine. Si tratta di uno tra gli animali da macello più diffusi e più utilizzati dall'uomo, anche in ragione dell'ampia gamma di sottoprodotti derivati, che vanno da articolatissime specifiche lavorazioni delle sue carni allo sfruttamento delle setole (da qui il detto "del maiale non si butta via niente"). Italiano: Aggettivo: porco m sing . maledetto porco mondo!.. Sostantivo: porco m sing . (zoologia) maiale domestico. (senso figurato) insulto rivolto a chi è senza pudore. Sillabazione: pòr | co. Pronuncia: IPA: /'prko/ . Etimologia / Derivazione: dal latino porcus cioè maiale . Sinonimi: (aggettivo) (senso figurato) avido, goloso, ingordo. (senso figurato) (di individuo) disonesto, immorale, lurido, volgare.

