La Soluzione ♚ Lo Stato di Masqat La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OMAN . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OMAN

Significato della soluzione per: Lo stato di masqat L'Oman (in arabo , Oman, pronunciato [uman], Omàn), ufficialmente Sultanato dell'Oman (in arabo , Salanat 'Uman), è un paese arabo del Medio Oriente nel sud-est della penisola arabica. Confina con gli Emirati Arabi Uniti a nord-ovest, con l'Arabia Saudita a ovest e con lo Yemen a sud-ovest. Si affaccia sul Mar Arabico a sud e a est, sul golfo dell'Oman a nord-est. All'Oman appartengono anche le exclavi di Madha e Musandam, che confinano con gli Emirati Arabi Uniti; la seconda è bagnata dallo stretto di Hormuz e dal golfo dell'Oman. Giapponese: Nome proprio: (romaji Oman) . (toponimo) Oman.

Altre Definizioni con oman; stato; masqat;