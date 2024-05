La Soluzione ♚ La Stackhouse di True Blood La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SOOKIE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SOOKIE

Significato della soluzione per: La stackhouse di true blood True Blood è una serie televisiva statunitense creata da Alan Ball per il canale via cavo HBO, andata in onda dal 2008 al 2014, composta da sette stagioni per un totale di 80 episodi. Basata sui romanzi del Ciclo di Sookie Stackhouse della scrittrice statunitense Charlaine Harris, la serie è incentrata sulla co-esistenza tra vampiri e umani a Bon Temps, una piccola e fittizia cittadina della Louisiana. Basso sassone: Sostantivo: Sook . faccenda. affare.

