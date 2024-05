La Soluzione ♚ Le squadre di Formula Uno La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCUDERIE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCUDERIE

Significato della soluzione per: Le squadre di formula uno La Scuderia Ferrari è una squadra corse italiana di Formula 1 con sede a Maranello, sezione sportiva della casa automobilistica Ferrari. Dal 2024 viene iscritta al campionato mondiale di Formula 1 con il nome di Scuderia Ferrari HP, per motivi di sponsorizzazione. Fondata da Enzo Ferrari nel 1929, nel corso dei decenni si è imposta come una delle squadre più note e titolate nell'automobilismo sportivo mondiale. Italiano: Sostantivo, forma flessa: scuderie f pl . plurale di scuderia. Sillabazione: scu | de | rì | e. Etimologia / Derivazione: deriva da scuderia .

