La Soluzione ♚ Fa la spiga come il grano La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AVENA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AVENA

Significato della soluzione per: Fa la spiga come il grano L'avena comune (nome scientifico Avena sativa L., 1753) è una specie di pianta spermatofita monocotiledone appartenente alla famiglia Poaceae (sottofamiglia Pooideae ex Graminaceae). Italiano: Sostantivo: avena ( approfondimento) . (botanica) pianta della famiglia delle Graminacee (o Poacee) con fusto alto un metro e più, fiori a paia in spighette pendenti disposte in una pannocchia, con chicchi molto sottili, utilizzata come biada per animali e come farina e fiocchi per l'uomo. strumento usato dai pastori a fiato, zampogna. Sillabazione: a | vé | na. Pronuncia: IPA: /a'vena/ .

Altre Definizioni con avena; spiga; come; grano;