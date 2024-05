La Soluzione ♚ Soffrire come un dannato La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PENARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PENARE

Significato della soluzione per: Soffrire come un dannato Lisistrata (in greco antico sstt, Lysistràte) è una commedia di Aristofane, rappresentata per la prima volta ad Atene, alle Lenee del 411 a.C. L'opera non fu messa in scena dall'autore, ma da un certo Callistrato (che alcuni studiosi ritengono però un semplice pseudonimo di Aristofane). Italiano: Verbo: Intransitivo: penare (vai alla coniugazione) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: pe | nà | re. Pronuncia: IPA: /pe'nare/ . Etimologia / Derivazione: deriva da pena . Sinonimi: soffrire, patire, tormentarsi, torturarsi, tribolare, angosciarsi, consumarsi, angustiarsi, affliggersi, rodersi. darsi da fare, affannarsi, stancarsi, faticare, affaticarsi, sforzarsi, stentare, sudare.

