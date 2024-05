La Soluzione ♚ Un simbolo di Roma La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COLOSSEO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COLOSSEO

Significato della soluzione per: Un simbolo di roma Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio (in latino Amphitheatrum Flavium) o semplicemente Amphitheatrum (in italiano: Anfiteatro), è il più grande anfiteatro romano del mondo (in grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50 000 e 87 000), situato nel centro della città di Roma. È il più importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell'antica Roma che sia giunto fino a noi. Italiano: Sostantivo: colosseo ( approfondimento) m sing (pl.: colossei) . Anfiteatro Flavio di Roma, costruito nel 80 D.C da Vespasiano.. (per estensione) anfiteatro di epoche precedenti. Sillabazione: co | los | sè | o. Pronuncia: IPA: kolos'so/ . Etimologia / Derivazione: Dal latino tardo colyseus, con molta probabilità originariamente era una parola per identificare il Colossus Neronis, enorme statua di bronzo rappresentante il Dio del Sole, che si ergeva fino all'8° secolo accanto all'Anfiteatro, difatti nei primi secoli del medioevo il Colosseo era ancora conosciuto come "Amphitheatrum Flavium" o solo "Amphitheatrum", dopo la distruzione della statua, il nome venne usato per rinominare l'Anfiteatro Flavio, ormai per via della perdita della conoscenza della sua funzione originale.

