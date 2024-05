La Soluzione ♚ Senza dubbio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SICURO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SICURO

Significato della soluzione per: Senza dubbio Si può definire sesso sicuro (in inglese safe sex o safer sex) l'attività sessuale umana praticata in condizioni di sicurezza igienica e sanitaria, ovvero adottando tutte le precauzioni necessarie nei confronti delle malattie sessualmente trasmissibili (di seguito definite MST). Italiano: Aggettivo: sicuro m sing . che è senza pericolo. (senso figurato) (familiare) attribuito a chi è cosciente di sapere che si ha [ancora] qualcosa da compiere per gli altri e per sé, sentirsi necessario al mondo devi essere più sicuro.. Sostantivo: sicuro m solo sing . posto non pericoloso. Sillabazione: si | cù | ro. Pronuncia: IPA: /si'kuro/ . Etimologia / Derivazione: dal latino securus formato da se- ( che sottintende "separazione" o "privazione") e da cura( cioè "preoccupazione" ); significa quindi " senza preoccupazione" .

