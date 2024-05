La Soluzione ♚ Lo segue una maiuscola La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PUNTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PUNTO

Significato della soluzione per: Lo segue una maiuscola Punto – concetto primitivo della geometria Punto – segno di interpunzione Punto – determinazione della posizione di una nave Punto di sutura – elemento della procedura chirurgica detta "sutura" Punto materiale – in fisica, corpo di dimensioni trascurabili rispetto al fenomeno oggetto di studio Punto di valore – segno della notazione musicale Punto – unità usata per stilare graduatorie in elezioni, gare sportive o d'appalto, test, selezioni ecc. Italiano: Aggettivo: punto . nessuno non ho punta voglia di andare là.. Sostantivo: punto ( approfondimento) m sing (pl.: punti) . (matematica) (topologia) elemento di un insieme. (matematica) (geometria) l'infinitesima parte di un segmento, il centro di un cerchio. (matematica) (geometria euclidea) è ciò che non ha parte qualsiasi punto lungo una linea, che tende ad infinito, tende anch'esso ad infinito.

