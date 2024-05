La Soluzione ♚ Ne ha scolpite tre Canova La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GRAZIE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GRAZIE

Significato della soluzione per: Ne ha scolpite tre canova Italiano: Avverbio: come esatto le proporzioni del sistema solare sono note grazie a Keplero.. Interiezione: grazie . espressione usata per esprimere gratitudine verso qualcuno "Beh, cosa poter dire Grazie! ...veramente".. (per estensione) quasi riconoscimento di devozione per aver compreso qualcosa molto personale. Sostantivo, forma flessa: grazie f pl . plurale di grazia. (familiare) dovuto rispetto e/o sentita e cordiale affezione "Marcellino.

