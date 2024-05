La Soluzione ♚ Scegliere fra i candidati La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ELEGGERE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ELEGGERE

Significato della soluzione per: Scegliere fra i candidati Conclave è un termine che deriva dal latino cum clave, cioè "(chiuso) con la chiave" o "sottochiave" che usualmente indica sia la sala in cui si riuniscono i cardinali della Chiesa cattolica per eleggere un nuovo papa, sia la riunione vera e propria. Viene spesso riferito allegoricamente anche a riunioni generiche (es. conclave di medici, conclave di giuristi). L'evento storico che diede il nome di conclave all'elezione dei pontefici risale al 1270, quando gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, stanchi di anni di indecisioni dei cardinali, li chiusero a chiave nella sala grande del palazzo papale e ne scoperchiarono parte del tetto, in modo da costringerli a decidere al più presto chi eleggere come nuovo pontefice, ruolo che andò a papa Gregorio X; tale fatto è stato ricordato nel capoluogo della Tuscia con l'inaugurazione nel 2016 di un nuovo allestimento che ricorda quelle vicende. Italiano: Verbo: Transitivo: eleggere (vai alla coniugazione) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu eleggere il proprio domicilio a Milano.. Sillabazione: e | lèg | ge | re. Pronuncia: IPA: /e'lddere/ . Etimologia / Derivazione: dal latino eligere, infinito presente attivo di eligo, formato da e- e da lego cioè "scegliere" . Sinonimi: acclamare, designare, deputare, incaricareinvestire, nominare, proclamare, votare,.

