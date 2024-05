La Soluzione ♚ Riserve alimentari La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PROVVISTE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PROVVISTE

Significato della soluzione per: Riserve alimentari Il gonopodio è l'organo copulatore che si sviluppa nei maschi di alcune specie di pesci dulcacquicoli. È formato dai raggi della pinna anale, fusi assieme per formare un organo tubolare, rigido e semovibile alla base, provvisto di microscopici ganci che permettono una maggior presa sull'apertura urogenitale della femmina. Anche se spesso è considerato un pene, il gonopodio ha in comune con l'organo sessuale dei mammiferi solo lo scopo: permettere il passaggio dei gameti maschili dal corpo maschile a quello femminile. Italiano: Aggettivo, forma flessa: provviste m pl . plurale di provvisto. Sostantivo, forma flessa: provviste m pl . plurale di provvista. Voce verbale: provviste . participio passato plurale femminile di provvedere. Sillabazione: prov | vì | ste. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi provvisto. (sostativo) vedi provvista. (voce verbale)vedi provvedere. Sinonimi: (aggettivo) provvedute, fornite, rifornite, dotate, munite, adorne.

Altre Definizioni con provviste; riserve; alimentari;