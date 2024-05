La Soluzione ♚ Riordina le chiome La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PETTINE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PETTINE

Significato della soluzione per: Riordina le chiome Il pettine è un utensile che direziona i capelli per ordinarli e toglierne i nodi. È costituito da una base dalla quale partono sottili elementi perpendicolari detti "denti". I denti non sono in numero predeterminato: a seconda della distanza, del numero e dello spessore dei denti, il pettine può essere più o meno adatto a determinati tipi di capello e tipi di capigliatura. Il pettine può essere costruito in materie differenti: tipicamente, i pettini sono in osso, in metallo, in plastica, ma possono essere anche in madreperla, o in legno o in altri materiali. Italiano: Sostantivo: pettine m sing (pl.: pettini) . strumento che può essere di vario materiale, formato da un'impugnatura e da una fila di denti paralleli che viene utilizzato per mettere in ordine i capelli. Sillabazione: pèt | ti | ne. Pronuncia: IPA: /'pttine/ . Etimologia / Derivazione: dal latino pecten, derivazione di pectere ossia pettinare . Sinonimi: (specifico) pettinella.

