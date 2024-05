La Soluzione ♚ La rete con Italia 1 e Canale 5 La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MEDIASET . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MEDIASET

Significato della soluzione per: La rete con italia 1 e canale 5 Mediaset S.p.A., è un'azienda italiana controllata dalla società olandese MFE - MediaForEurope N.V. (parte del gruppo Fininvest della famiglia Berlusconi), attiva nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata primariamente nella produzione e distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e distribuzione cinematografica, multimediale e nella raccolta pubblicitaria. Italiano: Nome proprio: Mediaset ( approfondimento) . (economia) società italiana per lo sviluppo e la diffusione di programmi e contenuti televisivi e multimediali, fondata nel 1993; controlla le tre principali televisioni nazionali non statali, Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Sillabazione: Lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: Pseudoanglicismo derivato dall'unione di media, abbreviazione di mass media, e set .

