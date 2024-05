La Soluzione ♚ Il regista della squadra di football americano La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : QUARTERBACK . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. QUARTERBACK

Significato della soluzione per: Il regista della squadra di football americano Il quarterback (abbreviato QB) è il regista della squadra offensiva nonché uno dei ruoli principali in una squadra di football americano o di football canadese: i migliori professionisti sono tra gli atleti più retribuiti e ricchi di tutti gli sport del mondo. Il quarterback è definito "capo dell'attacco", la sua funzione principale è quella di far applicare gli schemi che gli vengono suggeriti dal capo allenatore, leggere la difesa avversaria e guidare l'attacco in end zone per realizzare un touchdown. Italiano: Sostantivo: quarterback ( approfondimento) . (forestierismo) (sport) nel football americano, chi dirige l’azione offensiva. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: Voce inglese .

