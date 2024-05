La Soluzione ♚ Da qui si irradia il terremoto La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EPICENTRO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EPICENTRO

Significato della soluzione per: Da qui si irradia il terremoto L'epicentro (dal Greco: epet) è il punto della superficie terrestre posto esattamente sopra l'ipocentro (che è il punto nel quale ha avuto origine il terremoto al di sotto della crosta terrestre) ed il luogo dove il terremoto produce generalmente effetti di intensità maggiore. Italiano: Sostantivo: epicentro ( approfondimento) m sing(pl.: epicentri) . (geologia) luogo, posto sulla verticale dell'ipocentro, di irradiazione di un terremoto in superficie e quindi che ne subisce maggiormente i danni. (per estensione) punto di nascita. Sillabazione: e | pi | cén | tro. Pronuncia: IPA: /epi'tntro/ . Etimologia / Derivazione: dal greco pet ossia "che sta nel centro", composto di p ovvero "sopra, in", e t che significa "centro" .

