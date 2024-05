La Soluzione ♚ Quelli di lavoro assumono La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DATORI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DATORI

Significato della soluzione per: Quelli di lavoro assumono Il datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di lavoro, è una delle parti del contratto di lavoro subordinato. Requisito caratterizzante è quello di avere alle proprie dipendenze un lavoratore subordinato. Ciò non di meno, generalmente il datore di lavoro non è assimilabile, come spesso si crede, a una persona fisica (tipo una ditta individuale o chiunque all'infuori di attività professionale), esistendo datori di lavoro con personalità giuridica: imprese, società, enti pubblici. Latino: Sostantivo, forma flessa: datori m . dativo singolare di dator. Pronuncia: (pronuncia classica) IPA: /da.to.ri/. Etimologia / Derivazione: vedi dator .

Altre Definizioni con datori; quelli; lavoro; assumono;