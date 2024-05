La Soluzione ♚ I pupilli dei padrini La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FIGLIOCCI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FIGLIOCCI

Significato della soluzione per: I pupilli dei padrini Il figlioccio, nella religione cattolica, è colui che viene accompagnato a ricevere il sacramento del battesimo dalla coppia formata da padrino e madrina, i quali si impegnano ad assisterlo nella sua formazione alla fede cristiana. Quando il figlioccio è un bambino, padrino e madrina pronunciano in sua vece anche le promesse battesimali. Il figlioccio non può essere figlio né del padrino né della madrina. Italiano: Sostantivo: figlioccio m sing (pl.: figliocci) . (religione), (cristianesimo)nel cattolicesimo colui che è stato tenuto a battesimo o a cresima da un familiare. Sillabazione: fi | gliòc | cio. Etimologia / Derivazione: da figlio .

