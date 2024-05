La Soluzione ♚ Un prosciutto La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COTTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COTTO

Significato della soluzione per: Un prosciutto Massimo Cotto (Asti, 20 maggio 1962) è un giornalista, disc jockey e scrittore italiano. Conduce su Virgin Radio "Rock and Talk" in coppia con Maurizio Faullisi e Antonello Piroso, e scrive per Il Messaggero. Italiano: Aggettivo: cotto m sing . cucinato al punto giusto. Voce verbale: cotto . participio passato maschile singolare di cuocere. Sillabazione: còt | to. Pronuncia: IPA: /'ktto/ . Etimologia / Derivazione: participio passato di cuocere . Sinonimi: (aggettivo) (di alimento) abbrustolito, arrostito, bollito, cucinato, fritto, lessato, preparato, rosolato, sottoposto a cottura. indurito al fuoco.

Altre Definizioni con cotto; prosciutto;