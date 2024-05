La Soluzione ♚ Principi fondamentali Bice fu attrice teatrale La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VALORI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VALORI

Significato della soluzione per: Principi fondamentali bice fu attrice teatrale I Valori furono una famiglia storica di Firenze. Ebbero per capostipite un Valore di Orlando Rustichelli, da cui trassero il cognome. Italiano: Sostantivo, forma flessa: valori m pl . plurale di valore. il complesso e delle caratteristiche etiche e razionali che sono solitamente ritenuti i principi dell'esistenza umana e della collettività gli ideali sono valori.. (per estensione) quanto di "caro" pertiene gli individui. (commercio)) cose costose. Sillabazione: va | ló | ri. Etimologia / Derivazione: vedi valore. Sinonimi: (morale, intellettuale, professionale) ingegni, capacità, stima, qualità, merito, bravura, dote, talento, abilità, capacità, esperienza, competenza, preparazione.

