La Soluzione ♚ Portare via con violenza La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RAPIRE .

Significato della soluzione per: Portare via con violenza Nella mitologia greca, le arpie (lett. "le rapitrici", dal verbo greco pe, harpázein, "rapire") sono creature mostruose, con viso di donna e corpo d'uccello. L'origine del loro mito deve forse ricondursi a una personificazione della tempesta. Italiano: Verbo: Transitivo: rapire (vai alla coniugazione) . (per estensione) "prendere" uno o più individui "con la forza", prepotentemente, con minaccia senza consenso ed illegalmente, quindi sequestrare in un luogo nascosto. (gergale) (senso figurato) prendere; essere immerso in quel videogioco mi ha rapito!. venne rapito immediatamente dalla lettura del romanzo.. (per estensione) (senso figurato) restare incantato o piacevolmente meravigliato sono rapito per la sua bellezza.

