La Soluzione ♚ Il più famoso rosicone della storia La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SALIERI .

Significato della soluzione per: Il piu famoso rosicone della storia Antonio Salieri (Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 maggio 1825) è stato un compositore, musicista e insegnante italiano del classicismo, autore sia di musica sacra che operistica. Cittadino della Repubblica di Venezia, trascorse la maggior parte della sua vita alla corte imperiale asburgica di Vienna per la quale fu compositore e maestro di cappella. Salieri ebbe come allievi molti musicisti famosi, tra cui Beethoven, Schubert, Liszt, Czerny e Hummel, a dimostrare la validità della sua scuola di composizione. Italiano: Sostantivo: saliera f sing (pl.: saliere) . recipiente per il sale. Sillabazione: sa | liè | ra. Etimologia / Derivazione: derivazione di sale .

