La Soluzione ♚ Pietra da mulini La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MACINA .

Significato della soluzione per: Pietra da mulini Una macina è un attrezzo di forma rotonda, usualmente in pietra e di elevata durezza, che permette la macinazione di diverse sostanze: cereali, sale, spezie, legumi, castagne ecc... Da distinguere la macina destinata alla lavorazione delle olive chiamata anche mola o molazza, nella quale le pietre sono in posizione verticale e la macina destinata alla macinazione di cereali dove le pietre sono in posizione orizzontale sovrapposte. Italiano: Sostantivo: macina ( approfondimento) f sing (pl.: macine) . (cultura materiale) pietra circolare utilizzata, per mezzo della rotazione, per macinare il grano. (diritto) imposta che si pagava per l'uso del mulino che di solito apparteneva al Signore del luogo. Voce verbale: macina . terza persona singolare dell'indicativo presente di macinare . seconda persona singolare dell'imperativo presente di macinare.

