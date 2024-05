La Soluzione ♚ Pieni di desiderio La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BRAMOSI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BRAMOSI

Significato della soluzione per: Pieni di desiderio Michalis Antonis Mpramos, comunemente conosciuto come Michael Bramos, in greco t pµ (Harper Woods, 27 maggio 1987), è un ex cestista statunitense naturalizzato greco, guardia o ala piccola della Reyer Venezia in Serie A. Nel corso della propria carriera ha vinto due Campionati greci (2012-13 e 2013-14) e due Coppe di Grecia (2012-13 e 2013-14) con il Panathinaïkos, due Campionati italiani (2016-17 e 2018-19), una Coppa Italia (2020) e una FIBA Europe Cup (2017-18) con la Reyer Venezia, ed ha preso parte ad EuroBasket 2011, Qualificazioni Olimpiche 2012 ed EuroBasket 2013 con la Nazionale greca. Italiano: Aggettivo, forma flessa: bramosi f pl . plurale di bramoso. Sillabazione: bra | mó | si. Pronuncia: IPA: /bra'mozi/ . Etimologia / Derivazione: vedi bramoso . Sinonimi: smaniosi, desiderosi, ansiosi, avidi, eccitati, vogliosi, libidinosi, lussuriosi, allupati. (volgare) arrapati. Alterati: (vezzeggiativo) bramosette.

