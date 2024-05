La Soluzione ♚ Lo è il patto che nega a un socio utili o perdite La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LEONINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LEONINO

Significato della soluzione per: Lo e il patto che nega a un socio utili o perdite Per patto leonino, nell'ordinamento italiano, si intende il patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Italiano: Aggettivo: leonino m sing . che riguarda un leone. Sillabazione: le | o | nì | no. Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: Da leone .

Altre Definizioni con leonino; patto; nega; socio; utili; perdite;