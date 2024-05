La Soluzione ♚ Partono per il viaggio di nozze La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPOSI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPOSI

Significato della soluzione per: Partono per il viaggio di nozze I promessi sposi sono un celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, ritenuto il più famoso e il più letto tra quelli scritti in lingua italiana. Preceduto dal Fermo e Lucia, spesso considerato romanzo a sé, fu pubblicato in una prima versione tra il 1825 e il 1827 (detta "ventisettana"); rivisto in seguito dallo stesso autore, soprattutto nel linguaggio, fu ripubblicato nella versione definitiva tra il 1840 e il 1842 (detta "quarantana"). Italiano: Sostantivo: sposi m plur . plurale di sposo. un uomo e una donna legati dal vincolo del matrimonio. appellativo per indicare un uomo ed una donna in oggetto durante la cerimonia del matrimonio. Voce verbale: sposi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di sposare. prima persona singolare del congiuntivo presente di sposare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di sposare.

