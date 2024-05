La Soluzione ♚ Il pagamento con cui si estingue il debito La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SALDO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SALDO

Significato della soluzione per: Il pagamento con cui si estingue il debito Il saldo, in ragioneria ed in generale nel campo dell'economia, è l'eccedenza che risulta, all'interno di un libro mastro, dopo avere effettuato la somma algebrica delle due componenti del conto. Esso può indicare la quantità di moneta da dare o da ricevere in relazione al soggetto cui tale conto è imputato. Un conto è infatti composto di due sezioni contrapposte, denominate dare/+ e avere/-: il saldo consiste nella differenza che sussiste fra la somma dei valori iscritti in ognuna delle due sezioni. Italiano: Aggettivo: saldo . che è fermo. Sostantivo: saldo m sing (pl.: saldi) . quanto manca per annullare un debito;. (economia) (commercio) eccedenza di un conto. Voce verbale: saldo . prima persona singolare dell'indicativo presente di saldare. Sillabazione: sàl | do. Pronuncia: IPA: /'saldo/ . Etimologia / Derivazione: (solido) forse incrocio dal latino solidus ossia "solido" con validus cioè "forte, resistente".

Altre Definizioni con saldo; pagamento; estingue; debito;