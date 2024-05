La Soluzione ♚ La nuvoletta dei fumetti La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BALLOON . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BALLOON

Significato della soluzione per: La nuvoletta dei fumetti Girl with Balloon (o Balloon Girl o Girl and Balloon) è una serie di stencil graffiti, iniziata a Londra nel 2002 dallo street artist Banksy, che raffigura una ragazza con la mano tesa verso un palloncino rosso a forma di cuore portato via dal vento. L'opera è in bianco e nero, ad eccezione della presenza rossa del palloncino che vola via. Banksy ha utilizzato più volte varianti di questo design per supportare campagne sociali: nel 2005 sul muro di separazione in Palestina, nel 2014 a supporto della crisi dei rifugiati siriani e anche durante le elezioni britanniche del 2017. Inglese: Sostantivo: balloon . palloncino. fumetto (inteso come nuvoletta). WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it". The Free Dictionary, edizione online. Merriam-Webster, Versione on-line. Douglas Harper, Online Etymology Dictionary.

