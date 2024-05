La Soluzione ♚ Non sbilanciate nel giudizio La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EQUE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EQUE

Significato della soluzione per: Non sbilanciate nel giudizio La guerra romano-equa negli anni 389-388 a.C. è un conflitto che vide opposti la Repubblica Romana e gli Equi, un antico popolo italico, sottomessi poi da Roma alla fine del IV sec. a.C., durante gli ultimi anni della Seconda guerra sannitica. Gli storici antichi, in particolare Tito Livio, scrivono gran parte della storia romana riguardo a eventi militari del periodo del V e IV sec. a.C., ma l'accuratezza di tutti i fatti riportati dagli annalisti antichi è messa in dubbio dagli storici moderni. Italiano: Aggettivo, forma flessa: eque f pl . . femminile plurale di equo. Sillabazione: è | que. Etimologia / Derivazione: vedi equo .

