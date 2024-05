La Soluzione ♚ Non li percepisce il raffreddato La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ODORI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ODORI

Significato della soluzione per: Non li percepisce il raffreddato L'odore è un'esperienza sensoriale, causata da uno o più composti chimici volatilizzati anche ad una concentrazione molto bassa, che gli esseri umani o altri animali percepiscono con il senso dell'olfatto. L'odore è un'emanazione trasmessa principalmente dall'aria percepita dall'apparato olfattivo dell'uomo e degli animali in generale, e che può fungere da stimolo, conscio o inconscio, per richiamare ricordi, emozioni, bisogni o necessità. Italiano: Sostantivo, forma flessa: odori m pl . plurale di odore mettere gli odori nel brodo.. Voce verbale: odori . seconda persona singolare dell'indicativo presente di odorare. prima persona singolare del congiuntivo presente di odorare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di odorare. terza persona singolare del congiuntivo presente di odorare. terza persona singolare dell'imperativo di odorare.

