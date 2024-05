La Soluzione ♚ Non confacente allo scopo La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DISADATTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DISADATTO

Significato della soluzione per: Non confacente allo scopo Björn Rune Borg (AFI: [bjœ brj], ; Stoccolma, 6 giugno 1956) è un ex tennista svedese. Soprannominato Ice Man sia per la nazione di provenienza che per la freddezza ed il distacco che mostrava in campo, tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grande Slam, di cui sei al Roland Garros (secondo soltanto a Rafael Nadal per numero di vittorie) e cinque consecutivi a Wimbledon (fu il primo a vincerne cinque nell'era Open) ed è stato numero uno del mondo nella classifica ATP dal 23 agosto 1977 al 2 agosto 1981. Italiano: Aggettivo: disadatto m sing (pl -i, f sing -a pl -e) . Che non si adatta, che non c'entra nulla Il tuo intervento è disadatto.. Sillabazione: di | sa | dàt | to. Etimologia / Derivazione: Deriva dall'unione del suffiso -dis con la parola adatto. .

Altre Definizioni con disadatto; confacente; allo; scopo;