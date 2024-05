La Soluzione ♚ Nel nécessaire da uomo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RASOIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RASOIO

Significato della soluzione per: Nel necessaire da uomo Il rasoio di Occam (in latino novacula Occami), conosciuto anche come principio di economia, o principio di parsimonia, è un principio metodologico che indica di scegliere la soluzione più semplice tra più soluzioni egualmente valide di un problema. Venne formulato nel XIV secolo dal filosofo e frate francescano Guglielmo di Occam ed è ritenuto alla base del pensiero scientifico moderno. Italiano: Sostantivo: rasoio ( approfondimento) m sing (pl.: rasoi) . strumento dotato di una o più lame atto a tagliare i peli. Sillabazione: ra | só | io. Pronuncia: IPA: /ra'sojo/ IPA: /ra'zojo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rasorium che deriva da radere cioè "radere" . Citazione: Sinonimi: gillette. Parole derivate: rasoiata. Termini correlati: radere. Alterati: (diminutivo) rasoietto.

Altre Definizioni con rasoio; nécessaire; uomo;