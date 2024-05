La Soluzione ♚ Vi nacque Fellini La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RIMINI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RIMINI

Significato della soluzione per: Vi nacque fellini Rimini (Rémin, Rémni o Rémne in romagnolo, , Rimino in italiano arcaico) è un comune italiano di 150 272 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Località di soggiorno estivo di rilevanza internazionale, con un litorale che si estende per 15 km lungo la costa dell'Alto Adriatico. Vanta una lunga tradizione turistica: nel 1873 vi fu infatti inaugurato il primo stabilimento balneare della riviera romagnola. Italiano: Nome proprio: Rimini ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Emilia-Romagna in Italia. Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal latino Ariminum, relativo al nome antico del fiume Marecchia, Ariminus . Parole derivate: riminese.

