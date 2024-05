La Soluzione ♚ Un modello Volkswagen La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GOLF - PASSAT . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GOLF

Significato della soluzione per: Un modello volkswagen Il golf è uno sport di precisione che si pratica in un campo aperto ossia prato appositamente attrezzato, per mezzo di una palla e una serie di ferri e legni. Sebbene da alcuni sia ritenuto uno sport di origine olandese, il paese in cui godette per primo di enorme popolarità e grande tradizione fu la Scozia, dov'è sport nazionale. Il gioco consiste nel colpire una pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green), mediante una successione di colpi conformi alle regole, tipicamente su più buche da conquistare lungo il percorso. Italiano: Sostantivo: golf ( approfondimento) m inv . (sport) sport di origine scozzese che si pratica all'aria aperta lungo un percorso con l'intento di buttare con una mazza una pallina dentro buche prestabilite. (abbigliamento) una maglia, un cardigan. (per estensione) terreno da golf. Etimologia / Derivazione: (sport) dall’inglese golf che deriva dall’olandese kolf cioè "bastone". (giacca) dall' inglese golfcoat cioè "giacca da golf".

Altre Definizioni con golf; modello; volkswagen;