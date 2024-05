La Soluzione ♚ Medicinale che si spalma La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : POMATA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. POMATA

Significato della soluzione per: Medicinale che si spalma Helix pomatia Linnaeus, 1758 è un mollusco gasteropode terrestre della famiglia Helicidae, chiamato comunemente "chiocciola", "chiocciola borgognona", e "lumaca". Italiano: Sostantivo: pomata f sing (pl.: pomate) . (chimica) (medicina) (farmacologia) preparato farmaceutico, molle e cremoso, spalmabile, per applicazioni esterne al corpo; in esso la sostanza medicamentosa è associata a eccipienti quali lanolina, vaselina, e altri. Sillabazione: po | mà | ta. Pronuncia: IPA: /po'mata/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di pomo, in quanto anticamente si usava profumare gli unguenti con la polpa di mele.

