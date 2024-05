La Soluzione ♚ Si dà matto solo al re La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCACCO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCACCO

Significato della soluzione per: Si da matto solo al re Gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende dal persiano shah, "re") sono un gioco di strategia che si svolge su una tavola quadrata detta scacchiera, formata da 64 caselle (o "case") di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi (bianchi o neri; per traslato, "il Bianco" e "il Nero" designano i due sfidanti): un re, una donna (o "regina"), due alfieri, due cavalli, due torri e otto pedoni; ogni casella può essere occupata da un solo pezzo, che può catturare o "mangiare" il pezzo avversario andando a occuparne la casella; obiettivo del gioco è dare scacco matto, ovvero minacciare la cattura del re avversario in modo tale che l'altro giocatore non possa eseguire mosse legali. Italiano: Sostantivo: scacco m sing (pl.: scacchi) . (scacchi) situazione in cui il re viene posto sotto attacco da un altro pezzo. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu subire uno scacco.. Sillabazione: scàc | co. Pronuncia: IPA: /'skakko/ . Etimologia / Derivazione: dal persiano shah ossia "re" . Sinonimi: pezzo, figura. quadretto, casella. (senso figurato) sconfitta, fallimento, fiasco, disfatta, insuccesso, colpo, rovescio, smacco, umiliazione, onta.

Altre Definizioni con scacco; matto; solo;