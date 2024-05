La Soluzione ♚ Manifesta la sua riconoscenza La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GRATO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GRATO

Significato della soluzione per: Manifesta la sua riconoscenza Valerio Grato (in latino: Valerius Gratus; ... – ...; fl. 15-26) è stato un politico e militare romano. Italiano: Aggettivo: grato m sing . che porta riconoscenza vi sono tanto grato per aiutarmi quasi continuamente.. ben accetto. (per estensione) avere un buon ricordo di qualcuno, anche per aver ricevuto qualcosa come per esempio benefici, talvolta anche malgrado difficoltà sono loro grato perché mi hanno ospitato persino offrendomi sempre buoni pranzi.. (per estensione) comprensivo nei confronti di chi si è dimostrato molto gentile gli sono grato perché ha superato molti pregiudizi.

