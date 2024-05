La Soluzione ♚ Un man di The Avengers La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IRON . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. IRON

Significato della soluzione per: Un man di the avengers Iron, che significa ferro in lingua inglese, può riferirsi a: Inglese: Sostantivo: iron (pl.: irons) . (elemento chimico) (metallurgia) ferro. ferro da stiro. Aggettivo: iron . di ferro She has an iron will.. lei ha una volontà di ferro... in ferro. Sinonimi: adamant. adamantine. brassbound. inflexible. strong. Verbo: Transitivo: iron (3ª persona sing. presente irons, participio presente ironing, passato semplice e participio passato ironed) . stirare.

